На Закарпатье гражданка Индии пыталась выехать в Венгрию по фейковому документу

Девушка предоставила пограничникам сфальсифицированный вид на временное проживание в Украине.

Фото: dpsu.gov.ua

Пограничники Чопского отряда разоблачили 24-летнюю гражданку Индии, которая направлялась в Венгрию за сфальсифицированным видом на временное проживание в Украине. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Ее вместе с загранпаспортом девушка предоставила на паспортный контроль в пункте пропуска «Тиса». Пограничники обнаружили, что вид не соответствует установленному образцу. Ее решили проверить углубленно и установили, что документ поддельный.

«Иностранка призналась, что сфальсифицировала вид собственноручно. В связи с завершением учебы в одном из вузов Полтавщины ее вид на временное проживание отменили. Однако, прежде чем вернуть документ в администрацию учебного заведения, девушка сделала ксерокопию документа и распечатала с помощью принтера. Она решила еще некоторое время остаться в Украине, а выезжая предоставила на контроль подделку», - заявили пограничники.

В действиях иностранки усматривают признаки уголовного преступления по ст. 358 УКУ «Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов». Соответствующее сообщение отправлено по адресу Нацполиции. После завершения первоочередных мероприятий девушка выбыла в отделение полиции в сопровождении следственно-оперативной группы.

Фото: dpsu.gov.ua

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