В Мали повстанцы убили десятки «вагнеровцев»: погиб известный пропагандист

В Мали повстанцы заявили, что за два дня боев у алжирской границы были убиты и ранены десятки солдат и наемников ЧВК «Вагнер».

Фото: X/apmazawad

В Республике Мали на северо-западе Африки повстанцы северных туарегов Мали заявили, что убили и ранили десятки солдат и наемников «Вагнера» за два дня боев у границы с Алжиром, передает Reuters.

Отмечается, что в повстанческом движении «Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития (CSP-PSD)» заявили, что его бойцы захватили бронетехнику, грузовики и цистерны во время боев в пограничном городе Тинзауатен в четверг и пятницу.

Армия Мали сообщила, что в боях двое ее солдат погибли и 10 получили ранения. В то же время было убито около 20 повстанцев.

Телеграмма-каналы сообщают, что во время удара повстанцами-туарегами по колонне «Вагнера» погиб пропагандист. Отмечается, что пропагандист с позывным «Белый», который был автором канала «Grey zone» с более чем полумиллионом подписчиков, погиб как военный.

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