Практика судов
  1. В мире

В Мали повстанцы убили десятки «вагнеровцев»: погиб известный пропагандист

13:49, 28 июля 2024
В Мали повстанцы заявили, что за два дня боев у алжирской границы были убиты и ранены десятки солдат и наемников ЧВК «Вагнер».
В Мали повстанцы убили десятки «вагнеровцев»: погиб известный пропагандист
Фото: X/apmazawad
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Республике Мали на северо-западе Африки повстанцы северных туарегов Мали заявили, что убили и ранили десятки солдат и наемников «Вагнера» за два дня боев у границы с Алжиром, передает Reuters.

Отмечается, что в повстанческом движении «Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития (CSP-PSD)» заявили, что его бойцы захватили бронетехнику, грузовики и цистерны во время боев в пограничном городе Тинзауатен в четверг и пятницу.

Армия Мали сообщила, что в боях двое ее солдат погибли и 10 получили ранения. В то же время было убито около 20 повстанцев.

Телеграмма-каналы сообщают, что во время удара повстанцами-туарегами по колонне «Вагнера» погиб пропагандист. Отмечается, что пропагандист с позывным «Белый», который был автором канала «Grey zone» с более чем полумиллионом подписчиков, погиб как военный.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Если осужденный заявляет, что он не владеет языком судопроизводства, суд должен должным образом проверить потребность в привлечении переводчика – Верховный Суд

Возможность обвиняемого в суде общаться на родном языке, получать копии судебных решений в переводе на родной язык или на другой, которым он владеет, а также пользоваться услугами переводчика являются одними из составляющих в реализации им своих прав на защиту и рассмотрения дела независимым и беспристрастным судом.

Суд обязал ТЦК повторно рассмотреть заявление о предоставлении отсрочки мужчине, воспитывающему ребенка с инвалидностью

Мужчина обратился с иском, в котором просил признать противоправным бездействие должностных лиц по непредоставлению ему отсрочки как военнообязанному, воспитывающему ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Верховный Суд объяснил, на основании чего определяется размер зарплаты госслужащего во время пребывания в простое

Хотя основания пребывания работников в простое определяются нормами Кодекса законов о труде, но оплата труда государственных служащих за время простоя определяется Кабмином, указал Верховный Суд.

Выплата вознаграждения судьям, назначенным на должности в 2024 году и судьям, которых еще назначат в следующем году, в 2025 году пока не предусмотрена вовсе – ГСА

Предельные показатели расходов Бюджетной декларации на 2025-2027 годы в части финансирования судебной власти меньше, чем в 2024 году.

Верховный Суд обязал Президента рассмотреть представление ВСП о назначении кандидата на должность судьи Печерского райсуда Киева

Кандидат просила признать противоправным бездействие по поводу ее неназначения на должность судьи Печерского райсуда Киева в предусмотренный законом срок.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Навроцький
    Володимир Навроцький
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Сергій Стефанов
    Сергій Стефанов
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Віктор Шидловський
    Віктор Шидловський
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Наталія Антонюк
    Наталія Антонюк
    заступник голови Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду