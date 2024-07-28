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У Малі повстанці вбили десятки «вагнерівців»: загинув відомий пропагандист

13:49, 28 липня 2024
У Малі повстанці заявили, що за два дні боїв біля алжирського кордону були вбиті і поранені десятки солдатів і найманців ПВК «Вагнер».
У Малі повстанці вбили десятки «вагнерівців»: загинув відомий пропагандист
Фото: X/apmazawad
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У Республіці Малі на північному заході Африки повстанці північних туарегів Малі заявили, що вбили та поранили десятки солдатів і найманців «Вагнера» за два дні боїв біля кордону з Алжиром, передає Reuters.

Зазначається, що у повстанському русі «Постійні стратегічні рамки для миру, безпеки та розвитку (CSP-PSD)» заявили, що його бійці захопили бронетехніку, вантажівки й цистерни під час боїв у прикордонному місті Тінзауатен у четвер і п'ятницю.

Армія Малі повідомила, що в боях двоє її солдатів загинули і 10 зазнали поранення. Водночас було вбито близько 20 повстанців.

Телеграм-канали повідомляють, що під час удару повстанцями-туарегами по колоні «Вагнера» загинув пропагандист. Зазначається, що пропагандист з позивним «Білий», який був автором каналу «Grey zone» з понад пів мільйоном підписників, загинув як військовий.

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