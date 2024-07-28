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На Волині суд виніс вирок чоловіку, який убив знайомого на очах у його дитини

14:25, 28 липня 2024
Убивство він вчинив у присутності 11-річної доньки загиблого.
На Волині суд виніс вирок чоловіку, який убив знайомого на очах у його дитини
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На Волині суд виніс вирок чоловіку, який убив знайомого на очах у його дитини. Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура.

Так, суд визнав 34-річного жителя Луцька винуватим в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України) та призначив йому покарання у виді 10 років позбавлення волі.

Прокурори в суді довели, що увечері 2 січня 2024 року нетверезий чоловік у будинку на вулиці Ветеранів в обласному центрі Волині під час конфлікту кілька разів вдарив ножем 43-річного знайомого, батька п'ятьох дітей,  спричинивши смерть.

Убивство він вчинив у присутності 11-річної доньки загиблого.

На вирок суду обвинувачений очікував під вартою.

Задоволено також цивільні позови прокурорів про стягнення з обвинуваченого на користь неповнолітніх потерпілих понад півмільйона гривень заподіяної злочином моральної шкоди.

«Досудове розслідування та судовий розгляд проводилися із дотриманням усіх вимог законодавства про правосуддя, дружнє до дитини, аби не викликати повторного травмування дітей, які стали свідками насильства», — додали у прокуратурі.

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