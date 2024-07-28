Убийство он совершил в присутствии 11-летней дочери погибшего.

На Волыни суд вынес приговор мужчине, убившему знакомого на глазах у его ребенка. Об этом сообщает Волынская областная прокуратура.

Так, суд признал 34-летнего жителя Луцка виновным в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) и назначил ему наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Прокуроры в суде доказали, что вечером 2 января 2024 года нетрезвый мужчина в доме по улице Ветеранов в областном центре Волыни во время конфликта несколько раз ударил ножом 43-летнего знакомого, отца пятерых детей, повлекший смерть.

Убийство он совершил в присутствии 11-летней дочери погибшего.

Приговора суда обвиняемый ожидал под стражей.

Удовлетворены также гражданские иски прокуроров о взыскании с обвиняемого в пользу несовершеннолетних потерпевших более полумиллиона гривен причиненного преступлением морального вреда.

«Досудебное расследование и судебное разбирательство проводились с соблюдением всех требований законодательства о правосудии, дружественном к ребенку, чтобы не вызвать повторного травмирования детей, ставших свидетелями насилия», — добавили в прокуратуре.

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