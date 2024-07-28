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Украинка пыталась вывезти в Чехию старинную икону, фото

14:07, 28 июля 2024
Деревянная икона «Пресвятая Богородица в красном» находилась в багажнике автомобиля под вещами.
Украинка пыталась вывезти в Чехию старинную икону, фото
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Украинка пыталась вывезти в Чехию старинную икону «Пресвятая Богородица в красном». Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Так, 28 июля утром в пункте пропуска «Ужгород» военнослужащие Чопского отряда помешали попытке украинки вывезти через государственную границу старинную икону. Отмечают, что она может представлять историческую или культурную ценность.

Во время осмотра легкового автомобиля чешской регистрации, которым на выезд из Украины направлялась 50-летняя жительница Черкасс, правоохранители нашли предмет старины.

Деревянная икона Пресвятая Богородица в красном размером 30×21,7 см находилась в багажном отделении под вещами женщины.

«В настоящее время икона изъята установленным порядком сотрудниками таможни. Ее художественную и историческую ценность определят эксперты», – отмечают в ГПСУ.

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