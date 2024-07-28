Как оформляется отсрочка от призыва по мобилизации: разъяснение ТЦК

Для рассмотрения вопросов предоставления отсрочки при районных и городских территориальных центрах комплектования и социальной поддержки создают комиссии.

Фото: unian.net

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Закарпатский ОТЦК и СП объяснил, как оформляется отсрочка от призыва по мобилизации.

Предоставление отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации регламентируется постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 г. №560 о «Порядке проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период».

Отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период предоставляется военнообязанным по основаниям, определенным статьей 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Комісії для розгляду питань відстрочки

Для розгляду питань щодо надання відстрочки при районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки утворюються комісії, до складу яких входять:

- Голова комісії — керівник районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

- Члени комісії — представники апарату, структурних підрозділів (освіти та науки, охорони здоров’я, соціального захисту населення, служби у справах дітей, центру надання адміністративних послуг) районної, міської держадміністрації (військової адміністрації).

Подання заяви на відстрочку

Військовозобов’язані (крім заброньованих) особисто подають заяву на ім’я голови комісії районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу заяву. До заяви додаються документи, що підтверджують право на відстрочку, або їх копії. Заява підлягає обов’язковій реєстрації.

Розгляд заяви

Комісія вивчає отримані заяву та підтвердні документи, оцінює законність підстав для надання відстрочки. За потреби комісія може готувати запити до відповідних органів державної влади для отримання необхідної інформації.

Термін розгляду заяви

Комісія зобов’язана розглянути заяву та документи протягом семи днів з дати надходження, але не пізніше наступного дня від дати отримання інформації на запити.

Рішення комісії

Після розгляду документів комісія ухвалює рішення про надання або відмову у наданні відстрочки. Рішення оформляється протоколом. Заявника інформують про рішення телефоном, електронною поштою або поштою не пізніше наступного дня після ухвалення рішення.

Надання довідки або відмова

У разі позитивного рішення військовозобов’язаному надається довідка із зазначенням строку відстрочки. У разі відмови заявник отримує письмове повідомлення із зазначенням причин відмови, яке може бути оскаржене у судовому порядку.

Дія відстрочки

До ухвалення рішення комісією військовозобов’язаний не підлягає призову на військову службу.

Зміна підстав для відстрочки

У разі втрати або зміни підстав щодо надання відстрочки комісія може скасувати або змінити своє рішення. Про це заявника повідомляють письмово не пізніше наступного дня після ухвалення рішення.

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области мужчина через суд обязал ТЦК предоставить ему отсрочку от мобилизации.

Кроме того, суд обязал ТЦК повторно рассмотреть заявление о предоставлении отсрочки мужчине, воспитывающему ребенка с инвалидностью.

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