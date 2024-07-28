Мужчина сообщил, что у его отца есть вторая группа инвалидности и нет других трудоспособных лиц, которые по закону обязаны его содержать.

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В Хмельницкой области мужчина через суд обязал ТЦК предоставить ему отсрочку от мобилизации. Решение по делу №560/6421/24 принял Хмельницкий окружной административный суд.

Так, мужчина обратился в суд с иском в один из территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

В обоснование исковых требований истец отметил, что имеет право отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации из абз. 11 ч. 1 ст. 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

В частности, в заявлении мужчина сообщил, что у его отца есть вторая группа инвалидности и нет других трудоспособных лиц, которые по закону обязаны его содержать.

В ТЦК подали отзыв на исковое заявление, в котором просили отказать в удовлетворении исковых требований. Но указали, что право военнообязанного на оформление отсрочки, корреспондирует его обязанность соблюдать порядок и правила военного учета.

Ответчик был уведомлен истцу о том, что для рассмотрения вопроса о предоставлении/непредоставлении отсрочки комиссией уполномоченной на принятие таких решений таких решений – необходимо личное присутствие заявителя.

Мужчина считал такой ответ противоправным и обратился в суд.

Рассмотрев все аспекты дела, суд установил, что истец сдержал процедуру подачи документов для получения отсрочки от мобилизации. Представитель ТЦК и СП в ответ на полученное от истца заявление не принял ни одного решения по существу (о предоставлении или не предоставлении отсрочки), направив информационное письмо и не предоставил доказательств рассмотрения заявления военнообязанного.

Таким образом, суд обязал ТЦК рассмотреть заявление и принять соответствующее решение.

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