Выписывали электронные рецепты на лекарства несуществующим пациентам: в Днепре разоблачена преступная группа

Организатор – семейный врач из Днепра, привлек знакомых, разработал мошенническую схему завладения бюджетными средствами.

В Днепре разоблачена преступная группа, участники которой выписывали электронные рецепты на лекарства несуществующим пациентам и обманули государство более чем на 1 млн грн. Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

В частности, доложено о подозрении четырем участникам организованной группы.

Им инкриминируют мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, и несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в электронно-вычислительных машинах, автоматизированных системах, причинивших значительный ущерб (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4, 5 ст. 190, ч. 3 ст.

По данным следствия, организатор – семейный врач из Днепра, привлекая знакомых, разработал мошенническую схему завладения бюджетными средствами.

Установлено, что подозреваемые создавали фейковые аккаунты пациентов в электронной медицинской системе Helsi, используя вымышленные анкетные данные, а также данные умерших людей. В дальнейшем выписывали «пациентам» электронные рецепты на лекарства.

После этого подыскивали фармацевтов, руководителей сетей аптек и аптечных пунктов для «погашения» рецептов и получения денежных средств в качестве компенсации согласно государственной программе «Доступные лекарства».

Так в течение двух лет подозреваемые создали более 1,6 тыс. электронных рецептов и незаконно получили более 1 млн грн бюджетных средств.

В ходе обысков по местам жительства и работы подозреваемых были изъяты документация, мобильные телефоны, компьютерная техника, черновые записи, денежные средства.

Прокуратура также инициировала вопрос о лишении лицензий аптечных учреждений, причастных к совершению уголовного правонарушения.

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