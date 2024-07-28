Виписували електронні рецепти на ліки неіснуючим пацієнтам: у Дніпрі викрито злочинну групу

Організатор – сімейний лікар з Дніпра, залучивши знайомих, розробив шахрайську схему заволодіння бюджетними коштами.

У Дніпрі викрито злочинну групу, учасники якої виписували електронні рецепти на ліки неіснуючим пацієнтам та ошукали державу на понад 1 млн грн. Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

Зокрема, повідомлено про підозру чотирьом учасникам організованої групи.

Їм інкримінують шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, та несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах, автоматизованих системах, що заподіяли значну шкоду (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4, 5 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України).

За даними слідства, організатор – сімейний лікар з Дніпра, залучивши знайомих, розробив шахрайську схему заволодіння бюджетними коштами.

Встановлено, що підозрювані створювали фейкові акаунти пацієнтів в електронній медичній системі «HELSI», використовуючи вигадані анкетні дані, а також дані померлих людей. У подальшому виписували «пацієнтам» електронні рецепти на ліки.

Після цього підшуковували фармацевтів, керівників мереж аптек та аптечних пунктів для «погашення» рецептів та отримання грошових коштів в якості компенсації згідно державної програми «Доступні ліки».

Так упродовж двох років підозрювані створили більш ніж 1,6 тис електронних рецептів та незаконно отримали понад 1 млн грн бюджетних коштів.

У ході обшуків за місцями проживання та роботи підозрюваних було вилучено документацію, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чорнові записи, грошові кошти.

Прокуратурою також ініційовано питання щодо позбавлення ліцензій аптечних закладів, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

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