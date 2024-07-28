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У Німеччині хочуть скасувати допомогу непрацевлаштованим українцям: що відомо

15:37, 28 липня 2024
Опозиційний політик вважає, що необхідно повністю скасувати підтримку базового доходу.
У Німеччині хочуть скасувати допомогу непрацевлаштованим українцям: що відомо
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У Німеччині хочуть скасувати допомогу непрацевлаштованим українцям. З такою пропозицією виступив генеральний секретар найбільшої опозиційної німецької партії Християнсько-демократичний союз (ХДС) Карстен Ліннеманн, передає агентство DPA.

Він заявив, що в Німеччині «шестизначна кількість людей принципово не бажає працювати», а отже, їх не можна стимулювати шукати роботи скороченням соціальних виплат.

«Необхідно повністю скасувати підтримку базового доходу», – вважає політик.

Ліннеманн також згадав про українських біженців, які отримують пільги.

«Ми повинні обговорити, чому в багатьох європейських країнах працюють понад 50% українців, але в Німеччині – лише 25%», – вважає він.

На думку Лінеманна, йдеться про відсутність стимулів з боку федерального уряду, аби спонукати біженців з України шукати роботу: «Українці також захищають нашу свободу. Але якщо є вигода, то вона пов'язана з чимось натомість. Це стосується і працевлаштування».

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