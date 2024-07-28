В Германии хотят отменить помощь нетрудоустроенным украинцам: что известно

Оппозиционный политик считает, что необходимо полностью упразднить поддержку базового дохода.

В Германии хотят упразднить помощь нетрудоустроенным украинцам. С таким предложением выступил генеральный секретарь крупнейшей оппозиционной немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Карстен Линнеманн, передает агентство DPA.

Он заявил, что в Германии «шестизначное количество людей принципиально не желает работать», а значит, их нельзя стимулировать искать работу по сокращению социальных выплат.

«Необходимо полностью отменить поддержку базового дохода», – считает политик.

Линнеманн также упомянул об украинских беженцах, получающих льготы.

«Мы должны обсудить, почему во многих европейских странах работают более 50% украинцев, но в Германии – всего 25%», – считает он.

По мнению Линеманна, речь идет об отсутствии стимулов со стороны федерального правительства, чтобы побудить беженцев из Украины искать работу: «Украинцы тоже защищают нашу свободу. Но если есть выгода, то она связана с чем-то вместо этого. Это касается и трудоустройства».

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