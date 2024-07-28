Як оформлюється відстрочка від призову за мобілізацією: роз’яснення ТЦК

Для розгляду питань щодо надання відстрочки при районних та міських територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки утворюються комісії.

Фото: unian.net

Закарпатський ОТЦК та СП пояснив, як оформлюється відстрочка від призову за мобілізацією.

Надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 року №560 про «Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період».

Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, надається військовозобов’язаним на підставах, визначених статтею 23 Закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”.

Комісії для розгляду питань відстрочки

Для розгляду питань щодо надання відстрочки при районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки утворюються комісії, до складу яких входять:

- Голова комісії — керівник районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

- Члени комісії — представники апарату, структурних підрозділів (освіти та науки, охорони здоров’я, соціального захисту населення, служби у справах дітей, центру надання адміністративних послуг) районної, міської держадміністрації (військової адміністрації).

Подання заяви на відстрочку

Військовозобов’язані (крім заброньованих) особисто подають заяву на ім’я голови комісії районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки або його відділу заяву. До заяви додаються документи, що підтверджують право на відстрочку, або їх копії. Заява підлягає обов’язковій реєстрації.

Розгляд заяви

Комісія вивчає отримані заяву та підтвердні документи, оцінює законність підстав для надання відстрочки. За потреби комісія може готувати запити до відповідних органів державної влади для отримання необхідної інформації.

Термін розгляду заяви

Комісія зобов’язана розглянути заяву та документи протягом семи днів з дати надходження, але не пізніше наступного дня від дати отримання інформації на запити.

Рішення комісії

Після розгляду документів комісія ухвалює рішення про надання або відмову у наданні відстрочки. Рішення оформляється протоколом. Заявника інформують про рішення телефоном, електронною поштою або поштою не пізніше наступного дня після ухвалення рішення.

Надання довідки або відмова

У разі позитивного рішення військовозобов’язаному надається довідка із зазначенням строку відстрочки. У разі відмови заявник отримує письмове повідомлення із зазначенням причин відмови, яке може бути оскаржене у судовому порядку.

Дія відстрочки

До ухвалення рішення комісією військовозобов’язаний не підлягає призову на військову службу.

Зміна підстав для відстрочки

У разі втрати або зміни підстав щодо надання відстрочки комісія може скасувати або змінити своє рішення. Про це заявника повідомляють письмово не пізніше наступного дня після ухвалення рішення.

Раніше ми писали, що на Хмельниччині чоловік через суд зобов’язав ТЦК надати йому відстрочку від мобілізації.

Крім того, суд зобов'язав ТЦК повторно розглянути заяву про надання відстрочки чоловіку, який виховує дитину з інвалідністю.

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