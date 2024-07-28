Чи можна благодійну пенсійну пожертву зробити від імені ТОВ: відповідь ПФ

До фінансування пенсійних виплат на благодійній основі може долучитися будь-яка юридична або фізична особа.

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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області пояснили, чи можна благодійну пенсійну пожертву зробити від імені товариства з обмеженою відповідальністю.

«Так, можна», - заявили у ПФ.

До фінансування пенсійних виплат на благодійній основі може долучитися будь-яка юридична або фізична особа.

Для здійснення благодійної пожертви не потрібно подавати жодних документів та відвідувати державні установи.

Зробити пожертву можна, скориставшись вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду України.

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