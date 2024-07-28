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Камала Гарріс визначилася з основними претендентами на посаду віцепрезидента США: хто вони

12:45, 28 липня 2024
Потенційний кандидат у президенти США розглядає широкий спектр претендентів на цю посаду.
Камала Гарріс визначилася з основними претендентами на посаду віцепрезидента США: хто вони
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Потенційний кандидат у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс із претендентами на посаду віцепрезидента. Про це повідомляє Bloomberg.

Так, до списку увійшли сенатор від Арізони Марк Келлі, губернатор Пенсільванії Джош Шапіро та губернатор Міннесоти Тім Вальц. Усі троє мають загальнонаціональний авторитет.

Камала Гарріс доручила своїй команді розпочати процес перевірки потенційних соратників. Його очолить колишній генеральний прокурор Ерік Голдер.

Очікується, що Гарріс зробить вибір до 7 серпня, щоб узгодити його з планом Демократичної партії затвердити номінацію на президентські вибори до цієї дати.

Видання вказує, що більшість у списку Гарріс - білі чоловіки з центристськими поглядами, які можуть допомогти їй здобути підтримку виборців, також бізнес-лідерів і донорів.

Наприклад, Джош Шапіро вправний оратор, який може залучити голоси виборців у сільській місцевості, яка вважається слабким місцем для демократів.

Тім Вальц, колишній вчитель і член Національної гвардії США, може стати противагою Трампу на Середньому Заході.

Марк Келлі представляє штат, який є прикордонною територією.

Також Камала Гарріс розглядає варіанти у межах адміністрації чинного президента Джо Байдена. Зокрема, йдеться про міністра торгівлі Джину Раймондо і міністра транспорту Піта Бутіджеджа.

Представник кампанії сказав, що Гарріс оцінює потенційних кандидатів на основі спільних політичних цінностей, в тому числі щодо економіки і демократії, а також їхньої здатності виступати в ролі керівного партнера, який зможе стати на чолі країни, якщо це буде необхідно.

Ті, кого Гарріс розглядає як кандидатів, публічно мало говорять про процес відбору, хоча мало хто заперечує свою зацікавленість, зазначає видання.

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