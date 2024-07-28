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Камала Харрис определилась с основными претендентами на должность вице-президента США: кто они

12:45, 28 июля 2024
Потенциальный кандидат в президенты США рассматривает широкий спектр претендентов на этот пост.
Камала Харрис определилась с основными претендентами на должность вице-президента США: кто они
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Потенциальный кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис с претендентами на должность вице-президента. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, в список вошли сенатор от Аризоны Марк Келли, губернатор Пенсильвании Джош Шапиро и губернатор Миннесоты Тим Вальц. Все трое обладают общенациональным авторитетом.

Камала Харрис поручила своей команде начать процесс проверки потенциальных соратников. Его возглавит бывший генеральный прокурор Эрик Голдер.

Ожидается, что Харрис сделает выбор до 7 августа, чтобы согласовать его с планом Демократической партии утвердить номинацию на президентские выборы.

Издание указывает, что большинство в списке Харрис – белые мужчины с центристскими взглядами, которые могут помочь ей получить поддержку избирателей, а также бизнес-лидеров и доноров.

К примеру, Джош Шапиро искусный оратор, который может привлечь голоса избирателей в сельской местности, которая считается слабым местом для демократов.

Тим Вальц, бывший учитель и член Национальной гвардии США, может стать противовесом Трампу на Среднем Западе.

Марк Келли представляет штат, являющийся пограничной территорией.

Также Камала Харрис рассматривает варианты в рамках администрации действующего президента Джо Байдена. В частности, речь идет о министре торговли Джине Раймондо и министре транспорта Пите Бутиджедже.

Представитель кампании сказал, что Харрис оценивает потенциальных кандидатов на основе общих политических ценностей, в том числе по экономике и демократии, а также их способности выступать в роли управляющего партнера, который сможет стать во главе страны, если это будет необходимо.

Те, кого Харрис рассматривает как кандидатов, публично мало говорят о процессе отбора, хотя немногие отрицают свою заинтересованность, отмечает издание.

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