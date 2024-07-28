Можно ли благотворительное пенсионное пожертвование сделать от имени ООО: ответ ПФ

К финансированию пенсионных выплат на благотворительной основе может приобщиться любое юридическое или физическое лицо.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области объяснили, можно ли благотворительное пенсионное пожертвование сделать от имени общества с ограниченной ответственностью.

«Да, можно», - заявили в ПФ.

К финансированию пенсионных выплат на благотворительной основе может приобщиться любое юридическое или физическое лицо.

Для осуществления благотворительного пожертвования не нужно подавать никаких документов и посещать государственные учреждения.

Сделать пожертвование можно, воспользовавшись веб-порталом электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

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