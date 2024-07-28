На Закарпатті громадянка Індії намагалася виїхати до Угорщини за фейковим документом

Дівчина надала прикордонникам сфальшовану посвідку на тимчасове проживання в Україні.

Фото: dpsu.gov.ua

Прикордонники Чопського загону викрили 24-річної громадянки Індії, яка прямувала до Угорщини за сфальшованою посвідкою на тимчасове проживання в Україні. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Її разом із закордонним паспортом дівчина надала на паспортний контроль у пункті пропуску «Тиса». Прикордонники виявили, що посвідка не відповідає встановленому зразку. Її вирішили перевірити поглиблено та встановили, що документ підроблено.

«Іноземка зізналася, що сфальшувала посвідку власноруч. У зв’язку із завершенням навчання в одному з вишів Полтавщини її посвідку на тимчасове проживання скасували. Однак, перш ніж повернути документ в адміністрацію навчального закладу, дівчина зробила ксерокопію документа та роздрукувала за допомогою принтера. Вона вирішила ще певний час залишитися в Україні, а виїжджаючи, надала на контроль підробку», - заявили прикордонники.

У діях іноземки вбачають ознаки кримінального правопорушення за ст. 358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів». Відповідне повідомлення надіслано на адресу Нацполіції. По завершенні першочергових заходів дівчина вибула до відділку поліції у супроводі слідчо-оперативної групи.

Фото: dpsu.gov.ua

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