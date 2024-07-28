На Київщині горіла приватна пекарня

У селі Любарці спалахнула пекарня.

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У неділю, 28 липня, в с. Любарці Бориспільської територіальної громади сталася пожежа.

Як повідомило Головне управління ДСНС України у Київській області, горіло приміщення в пекарні.

«Пожежу ліквідовано о 12:20 на площі 500 кв. м. На місці виклику працювало 15 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки», - заявили пожежники.

У ДСНС додали, що причина пожежі встановлюється.

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