В Военно-морских силах ответили, может ли рф выпустить по Украине ракеты из Средиземного моря

Если это произойдет, вражеские ракеты нарушат воздушное пространство стран НАТО.

рф вряд ли решится выпустить ракеты по Украине из Средиземного моря. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

Однако, если это произойдет, вражеские ракеты нарушат воздушное пространство стран НАТО.

«Технически мы находимся в зоне поражения кораблей, которые находятся в Средиземноморье. Другое дело, что применить это вряд ли враг решится. Потому что тогда эти ракеты должны преодолеть воздушное пространство стран-членов НАТО с соответствующими выводами и реакцией», – отметил Плетенчук.

Он подчеркнул, что нужно учитывать возможность применения ракет из Средиземного моря.

По словам Плетенчука, это также важный геополитический фактор, влияющий на принятие соответствующих решений Украиной и партнерами.

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