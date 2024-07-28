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Киев вводит ограничения на въезд грузовиков: что нужно знать

16:49, 28 июля 2024
Для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться, когда температурные характеристики воздуха больше +28 градусов.
Киев вводит ограничения на въезд грузовиков: что нужно знать
Иллюстративное фото, источник - rbc.ua
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В воскресенье, 28 июля, на территории Киева введены ограничения движения крупногабаритного грузового транспорта. Об этом сообщает патрульная полиция.

Так, для сохранения дорожного покрытия грузовикам запрещено двигаться, когда температурные характеристики воздуха больше +28 градусов.

Запрет касается транспорта фактической массой более 24 т и погрузкой на ось свыше 7 т.

«Переждать жаркий период водители могут на площадках для временной стоянки в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса», - отметили патрульные.

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