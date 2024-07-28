Александр Усик пообещал выплатить украинским боксерам большие призовые за медали на Олимлиаде-2024

В частности, золотую награду Усик оценил в 80 тысяч долларов, серебряную – в 70, бронзовую – в 50 тысяч долларов.

Абсолютный чемпион мира по профессиональному боксу в супертяжелом весе Александр Усик пообещал выплатить украинским боксерам из собственного кармана большие призовые за медали на Олимпийских играх-2024. Об этом сообщает издание «Чемпион».

Сообщается, что 28 июля Усик прилетит в Париж, чтобы поддержать украинскую сборную.

Также перед стартом Олимпиады Александр Усик встретился с олимпийской сборной Украины по боксу, раздал ребятам конверты с денежными премиями и пообещал заплатить из собственного кармана очень солидные призовые за медали.

В частности, золотую награду Усик оценил в 80 тысяч долларов, серебряную – в 70, бронзовую – в 50 тысяч долларов.

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