В Киеве с 29 июля ограничат движение одной из улиц на Подоле, схема

С понедельника частично ограничат движение по улице Оленовской.

В Киеве с понедельника, 29 июля, частично ограничат движение по улице Оленовской – на участке от ул. Межигорской до ул. Константиновской. Об этом сообщает «Киевавтодор».

В рамках капитального ремонта дождевой канализации на этом участке дороги будут восстанавливать асфальтобетонное покрытие.

Капремонт на Оленовской улице начали в 2023 году. В частности, заменили 70 метров ливневодного коллектора в тротуарной части и устроили 4 новых смотровых колодца.

«Коммунальная корпорация извиняется за временные неудобства и просит учитывать ограничения при планировании маршрута», — отметили в «Киевавтодоре».

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