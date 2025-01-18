Харківський ТЦК заперечує побиття таксиста – що сталося насправді

Поліція Харкова не знайшла доказів насильства над таксистом.

Фото: kharkivoda.gov.ua

У соцмережах з'явилося відео, на якому нібито представники ТЦК побили таксиста і пошкодили його автомобіль у Харкові. Однак ця інформація не відповідає дійсності, про що повідомили в Харківському обласному ТЦК та СП.

Згідно з офіційною версією, під час мобілізаційних заходів водію було запропоновано пройти до ТЦК для уточнення військово-облікових даних. У повідомленні зазначено, що ніякого фізичного чи психологічного впливу на громадянина з боку військовослужбовців не застосовувалося. Водій погодився виконати законні вимоги посадових осіб і разом з групою оповіщення поїхав до ТЦК.

Після уточнення своїх даних чоловік отримав направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК), але зник у невідомому напрямку. Наразі він перебуває в розшуку. У Харківському ОТЦК заявили, що відео, яке поширюється в соцмережах, є відвертим наклепом і спробою дискредитувати роботу територіальних центрів комплектування.

Поліція Харківської області також відреагувала на інцидент і встановлює обставини події, що сталася 16 січня на вулиці Женевській. Вони підтвердили, що повідомлення про пошкодження автомобіля Toyota Camry не надходило до них від власника.

Однак пізніше до поліції звернулася жінка, яка заявила, що її цивільний чоловік, який керував цим автомобілем, зник після того, як його забрали співробітники ТЦК. Також власник компанії з прокату автомобілів повідомив, що автомобіль був залишений з пошкодженими шинами та подряпаним кузовом, а ремонт обійдеться у 2 тисячі доларів. Загалом, жодних підтверджених фактів побиття водія чи силового затримання не зафіксовано.

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