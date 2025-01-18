Минобороны Украины будет сотрудничать с НАТО в военных научных исследованиях

Украинские ученые присоединятся к Совету по науке и технологиям НАТО.

Фото: ukr.radio

Министерство обороны Украины и Организация по науке и технологиям НАТО (NATO Science and Technology Organization, STO) начинают совместную координацию научных исследований в военной сфере. Об этом сообщили в Минобороны.

Как сообщил заместитель министра обороны, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник, к сотрудничеству будут привлечены научные учреждения, военные высшие учебные заведения, а также воинские части и структуры Минобороны. Представители этих организаций будут участвовать в заседаниях Совета по науке и технологиям НАТО (STB) и формировать совместную программу работы.

«Это дополнительная возможность приумножить наши усилия в сфере безопасности и обороны. Опыт украинских ученых в сочетании с современными инновационными подходами специалистов государств-членов НАТО должен дать качественный результат для обоюдного применения в ходе боевых действий», - отметил директор Департамента военного образования и науки Минобороны Владимир Мирненко.

По его словам, сотрудничество будет охватывать не только технологические и технические аспекты, но и развитие военной науки как основы знаний о подготовке вооруженных сил, характер войны и формы ее ведения.

Организация по науке и технологиям НАТО (STO) является ключевой структурой Альянса для удовлетворения научно-технических потребностей путем обмена знаниями, разработками и инновациями между странами-членами и партнерами НАТО.

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