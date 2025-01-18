Владимир Зеленский анонсировал новые санкции СНБО для тех, кто идет против закона

Президент Зеленский заявил, что в воскресенье будет указ о санкциях и поблагодарил СБУ, ГБР и Нацпол за действия против предателей.

Фото: ukrinform

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке новых санкций, которые Совет национальной безопасности и обороны Украины вскоре примет. Ограничения будут направлены против тех, кто действует во вред государству.

По словам Зеленского, новые санкции уже готовятся, и в ближайшее время ожидается официальный указ, который закрепит решение СНБО.

«Сегодня также очень хорошо поработали украинские правоохранители: СБУ, ГБР, Национальная полиция, наша прокуратура. Есть противодействие предателям и разного рода схемам, которые ослабляли наше государство, наше украинское общество. И каждый, кто становится на путь против Украины, против закона в Украине, должен помнить, что будет ответ. Готовим сейчас также и новое решение по санкциям СНБО - завтра будет указ», - заявил Президент в своем видеообращении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.