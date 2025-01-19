Военная омбудсмен Ольга Решетилова рассказала о первых днях работы и жалобах военных

Рекордсменами по количеству обращений она назвала ненаправление на ВЛК и лечение и проблема перемещения между подразделениями.

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Уполномоченная президента по защите прав военнослужащих и членов семей Ольга Решетилова заявила, что за 20 дней поступило 3876 обращений.

Рекордсменами по количеству обращений она назвала ненаправление на ВЛК и лечение и проблема перемещения между подразделениями.

По словам омбудсменки, среди обращений, которые она получила, – ненаправление на лечение после ранений, на срочные и плановые операции, последствия тяжелых контузий, панические атаки и острые постравматические расстройства.

«Военнослужащие месяцами страдают от болезней и, в конце концов, очень часто просто идут в СЗЧ, чтобы получить медицинскую помощь», – отмечает она.

По словам Ольги Решетиловой, команда разбирается в каждом частном случае, иногда приходится в ручном режиме лично звонить по телефону командирам, объяснять ситуацию и просить, чтобы подписали рапорт.

«Но так не должно быть. Внимание к состоянию здоровья военнослужащего должно стать приоритетом как военных медиков, командиров подразделений, так и всей системы в целом», - подчеркнула она.

Второй вопрос – перевод между воинскими частями. По словам уполномоченной по правам военных, командиры не выполняют приказ о переводе в другие части, которые обещали ранее.

Она также упомянула СЗЧ, назвав это «комплексной проблемой», и сообщила, что знает о случаях, когда бойцы по возвращении «свыше четырех месяцев не возобновлены, не имеют денежного довольствия».

«Даже после постановления судом постановления о закрытии уголовного производства и освобождении от уголовной ответственности военнослужащим военную службу не возобновляют, поскольку отсутствует механизм такого возобновления. Для решения этой проблемы необходимы изменения в Положение о прохождении военной службы. Насколько я знаю, они уже разрабатываются в Вооруженных силах. Относительно изменений в положения других военных формирований – пока вопрос открыт, будем выяснять», - заявила Ольги Решетилова.

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