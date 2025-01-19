Практика судов
  1. В Украине

Военная омбудсмен Ольга Решетилова рассказала о первых днях работы и жалобах военных

15:29, 19 января 2025
Рекордсменами по количеству обращений она назвала ненаправление на ВЛК и лечение и проблема перемещения между подразделениями.
Военная омбудсмен Ольга Решетилова рассказала о первых днях работы и жалобах военных
Источник фото: Новинарня
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Уполномоченная президента по защите прав военнослужащих и членов семей Ольга Решетилова заявила, что за 20 дней поступило 3876 обращений.

Рекордсменами по количеству обращений она назвала ненаправление на ВЛК и лечение и проблема перемещения между подразделениями.

По словам омбудсменки, среди обращений, которые она получила, – ненаправление на лечение после ранений, на срочные и плановые операции, последствия тяжелых контузий, панические атаки и острые постравматические расстройства.

«Военнослужащие месяцами страдают от болезней и, в конце концов, очень часто просто идут в СЗЧ, чтобы получить медицинскую помощь», – отмечает она.

По словам Ольги Решетиловой, команда разбирается в каждом частном случае, иногда приходится в ручном режиме лично звонить по телефону командирам, объяснять ситуацию и просить, чтобы подписали рапорт.

«Но так не должно быть. Внимание к состоянию здоровья военнослужащего должно стать приоритетом как военных медиков, командиров подразделений, так и всей системы в целом», - подчеркнула она.

Второй вопрос – перевод между воинскими частями. По словам уполномоченной по правам военных, командиры не выполняют приказ о переводе в другие части, которые обещали ранее.

Она также упомянула СЗЧ, назвав это «комплексной проблемой», и сообщила, что знает о случаях, когда бойцы по возвращении «свыше четырех месяцев не возобновлены, не имеют денежного довольствия».

«Даже после постановления судом постановления о закрытии уголовного производства и освобождении от уголовной ответственности военнослужащим военную службу не возобновляют, поскольку отсутствует механизм такого возобновления. Для решения этой проблемы необходимы изменения в Положение о прохождении военной службы. Насколько я знаю, они уже разрабатываются в Вооруженных силах. Относительно изменений в положения других военных формирований – пока вопрос открыт, будем выяснять», - заявила Ольги Решетилова.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

военные омбудсмен

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Владимир Зеленский ввел санкции против Юрия Бойко, Светланы Крюковой и Евгения Мураева

Президент Владимир Зеленский подписал указы о санкциях против, как он отметил, пропагандистов и лиц, работающих на РФ.

Изменение целевого назначения земельного участка должно соответствовать утвержденной документации по землеустройству – Верховный Суд

Любое изменение целевого назначения земельного участка требует соблюдения процедуры, в частности, согласования проекта землеустройства органом местного самоуправления.

Чрезмерная требовательность к подтверждению полномочий представителя по защите социальных прав является ограничением доступа лица к суду – позиция Верховного Суда

Формальный подход к оценке доверенности фактически нарушает основное право человека на доступ к суду и защиту своих прав, указал Верховный Суд.

Верховная Рада вернется к рассмотрению законопроекта об ответственности за вмешательство в работу электронных реестров – о каких изменениях в УК и УПК идет речь

Во время войны несанкционированные перехват или копирование информации, обрабатываемой в информационно-коммуникационных системах, в том числе публичных электронных реестрах, будут наказываться до 8 лет лишения свободы.

Верховный Суд объяснил, что включает в себя искреннее раскаяние

Осужденный за публикации в соцсетях с оправданиями агрессии утверждал, что не понимал принцип действия социальной сети.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Калугіна
    Інна Калугіна
    суддя Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду
  • Микола Місечко
    Микола Місечко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва