Владимир Зеленский ввел санкции против Юрия Бойко, Светланы Крюковой и Евгения Мураева

Президент Владимир Зеленский подписал указы о санкциях против, как он отметил, пропагандистов и лиц, работающих на РФ.

Президент Владимир Зеленский 19 января подписал указ о введении в действие санкций.

В санкционный перечень, среди прочих попали:

Юрий Бойко

Нестор Шуфрич

Евгений Мураев

Олег Волошин

Петр Симоненко

Светлана Крюкова

Константин Григоришин и другие.

«Только что подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях. Блокируем пропагандистов, работающих на Россию, лиц, перешедших на сторону врага и тех, кто помогает России продолжать войну. А также мы продолжаем лишать государственных наград – звания Герой Украины заслуживают только те, кто действительно жизнь посвящает Украине. Мы готовим сейчас и новые санкционные решения. Будут они в скором времени», - заявил Зеленский в обращении.

Таким образом будут новые указы.

Ниже приводим полный текст указа.

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