Сервисные центры МВД изменяют правила записи с 4 февраля

С 4 февраля все записи в центрах с новой системой будут осуществляться через новую платформу.

В Украине с 14 января стартовал очередной этап тестирования обновленной системы записи в электронную очередь, охвативший 52 сервисных центра.

Как указывается в сообщении МВД, расширение тестирования новой системы е-записи имеет целью облегчить процесс регистрации для граждан.

В переходный период в сервисных центрах будут действовать две системы электронной записи: предыдущая система остается активной в центрах, где новую версию еще не тестируют. Обновленная система будет работать в центрах, участвующих в тестировании.

Указывается, что с 4 февраля все записи в центрах с новой системой будут осуществляться через новую платформу.

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