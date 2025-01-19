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За год полицейские изъяли из незаконного оборота более 4700 единиц огнестрельного оружия

22:29, 19 января 2025
Кроме оружия также обнаружено более 16 тысяч гранат, 747 гранатометов, более трех тонн взрывчатки и почти два миллиона патронов.
За год полицейские изъяли из незаконного оборота более 4700 единиц огнестрельного оружия
Источник фото: Вячеслав Ратинский / Униан
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В течение 2024 года полицейские изъяли из незаконного оборота более 4700 единиц огнестрельного оружия. Об этом в интервью «Українським Новинам» рассказал Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.

В то же время он отметил, что кроме оружия также обнаружено более 16 тысяч гранат, 747 гранатометов, более трех тонн взрывчатки и почти два миллиона патронов.

В целом, за прошлый год полицейские начали досудебное расследование более чем в 5 000 уголовных производствах по фактам незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов.

«Хочу еще раз напомнить, что в Украине действует законодательство о декларировании оружия. Мы постоянно разъясняем гражданам процедуру декларирования. Мы уже зарегистрировали, по обращениям граждан, 2780 единиц нелегального оружия. Это оружие мы возвращаем назад людям, но после окончания войны, они должны будут в течение 90 дней сдать его или выхолостить или переделать, например из автомата Калашникова на карабин, который будет стрелять одиночными выстрелами», – заявил глава Нацполиции.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», 25 ноября вступил в силу приказ МВД №770 от 18 ноября, которым утверждены Правила ношения, хранения и перевозки огнестрельного оружия и боеприпасов к нему гражданскими лицами, участвующими в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии РФ или других стран.

В материале по ссылке «Судебно-юридическая газета» описывала порядок декларирования оружия.

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Национальная полиция оружие

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