МВД утвердило правила ношения, хранения и перевозки огнестрельного оружия и боеприпасов гражданскими лицами

Вступили в силу новые Правила ношения, хранения и перевозки огнестрельного оружия и боеприпасов к нему гражданскими лицами, участвующими в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии.

25 ноября вступил в силу приказ Министерства внутренних дел №770 от 18 ноября, которым МВД утвердило Правила ношения, хранения и перевозки огнестрельного оружия и боеприпасов к нему гражданскими лицами, участвующими в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии РФ или других государств.

В частности, по этому приказу гражданским лицам запрещается носить оружие в местах, где не осуществляются меры по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии, в том числе при посещении санаториев, домов отдыха, театров, клубов и других общественных мест, а также вынимать огнестрельное оружие из специального снаряжения без надобности.

Вступление в силу этого приказа связано с введением в действие Закона от 20 августа 2024 года 3899-IX «О внесении изменений в Закон «Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины» по совершенствованию порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием.

Що передбачають нові правила

Отже, ці Правила визначають порядок носіння, зберігання та перевезення вогнепальної зброї і боєприпасів до неї громадянами України, іноземцями, особами без громадянства, які на законних підставах перебувають на території Україні та беруть участь у відсічі та стримуванні збройної агресії РФ або інших держав (цивільні особи).

Ці Правила поширюються на цивільних осіб, які отримали, знайшли та задекларували вогнепальну зброю і боєприпаси до неї незалежно від дати їх отримання, знаходження або декларування на період участі у відсічі та стримуванні збройної агресії РФ або інших держав.

Терміни вживаються в таких значеннях:

носіння вогнепальної зброї і боєприпасів - будь-яке перенесення вогнепальної зброї і боєприпасів безпосередньо при собі (на тілі, у руках), в елементах одягу, у кобурах, спеціальних сумках прихованого носіння, в окремих сумках чи кейсах;

перевезення вогнепальної зброї і боєприпасів - будь-яке переміщення вогнепальної зброї і боєприпасів транспортним засобом;

спеціальне спорядження - кейси, чохли, кобури, спеціальні сумки для прихованого носіння вогнепальної зброї і боєприпасів.

Цивільна особа, яка отримала, знайшла та задекларувала вогнепальну зброю і боєприпаси, зобов'язана:

1) знати та дотримуватися порядку експлуатації вогнепальної зброї, яка перебуває в її користуванні;

2) мати чинний договір страхування відповідальності цивільних осіб, у яких у власності чи іншому законному володінні / користуванні є вогнепальна зброя, за шкоду, яку може бути заподіяно третій особі внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї вогнепальної зброї, укладений за класом страхування 13, визначеним статтею 4 Закону «Про страхування»;

3) носити, зберігати, перевозити вогнепальну зброю і боєприпаси відповідно до цих Правил;

4) контролювати наявність вогнепальної зброї і боєприпасів та не допускати їх втрати або заволодіння іншими особами під час носіння, зберігання, перевезення або вдосконалення навичок поводження з вогнепальною зброєю (навчання);

5) здати отриману, знайдену та задекларовану вогнепальну зброю і боєприпаси до неї до територіальних органів Національної поліції України або їх територіальних (відокремлених) підрозділів (далі - органи (підрозділи) поліції) у разі:

неможливості забезпечення належного зберігання вогнепальної зброї і боєприпасів;

наявності обставин, які перешкоджають володінню ними або внаслідок яких може бути завдана шкода життю та здоров'ю сторонніх осіб;

не пізніше 90 днів після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Носіння вогнепальної зброї і боєприпасів цивільними особами дозволяється в разі їх залучення до проведення заходів із відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації або інших держав або вдосконалення навичок поводження з вогнепальною зброєю, що здійснюється приховано від інших осіб, у спосіб, який унеможливлює їх втрату чи заволодіння ними іншими особами, а також випадкове спричинення шкоди стороннім особам, у зручний для власника та безпечний для нього і оточуючих спосіб.

Цивільні особи повинні контролювати наявність вогнепальної зброї і боєприпасів, запобігати їх втраті, заволодінні іншими особами та не залишати їх без нагляду.

Перед застосуванням заходів фізичного впливу, подоланням перешкод, якщо вогнепальна зброя була оголена, необхідно увімкнути на ній запобіжник та вжити заходів, які б унеможливлювали втрату її та боєприпасів.

За потреби цивільна особа після досилання патрона в патронник самостійно переводить її у стан незарядженої, спрямовуючи ствол зброї у напрямку до поверхні, яка може безпечно прийняти фізичні тіла (куля, дріб, картеч). Для переведення вогнепальної зброї у стан незарядженої необхідно:

1) не змінюючи положення вогнепальної зброї, від'єднати магазин;

2) перевірити наявність патрона в патроннику (вимкнути запобіжник, відвести затвор (затворну раму з газовим поршнем) у заднє положення та поставити його на затворну затримку (утримувати затворну раму з газовим поршнем у задньому положенні) і оглянути патронник);

3) повернути затвор вогнепальної зброї в переднє положення (відпустити затворну раму з газовим поршнем), переконавшись у відсутності патрона в патроннику;

4) здійснити спуск курка з бойового взводу в бік поверхні, яка може безпечно прийняти снаряди (метальні елементи);

5) увімкнути запобіжник.

Під час носіння на території стрілецького тиру, стрільбища, військового полігона вогнепальна зброя має бути незаряджена та в спеціальному спорядженні на поясному чи переносному ремені, а під час виконання вправ із стрільби та в перервах між пострілами - спрямована в бік мішеней, а вказівний палець має знаходитися на спусковій скобі чи затворі (затворній рамі з газовим поршнем).

При вдосконаленні навичок поводження із зброєю, які передбачають поворот, розворот, перекид, стрибки до моменту відкриття вогню, зброя повинна знаходитися на запобіжнику.

Удосконалення навичок (навчання) користування із зброєю цивільними особами здійснюється відповідно до Закону «Про основи національного спротиву».

Під час удосконалення навичок (навчання) цивільній особі, крім правил, установлених у місцях проведення стрільб, забороняється:

1) спрямовувати вогнепальну зброю в бік людей, транспорту, тварин та місця, де вони можуть перебувати, низьколітаючих апаратів над районом проведення стрільб;

2) залишати вогнепальну зброю і боєприпаси без нагляду або передавати іншим особам.

Ведення стрільби під час вдосконалення навичок поводження зі вогнепальною зброєю цивільна особа повинна негайно припинити в разі:

1) появи людей, транспорту, тварин у зоні ведення вогню, низьколітаючих апаратів над районом проведення стрільб;

2) виникнення пожежі під час стрільби;

3) втрати орієнтира під час проведення стрільб.

Вогнепальна зброя зберігається в незарядженому стані разом з боєприпасами в приміщенні, у якому є спеціально обладнане місце з металевим ящиком або сейфом із замками, яке виключає вільний доступ до них сторонніх осіб.

Цивільна особа забезпечує схоронність вогнепальної зброї і боєприпасів від пошкодження, знищення, викрадення або втрати та за потреби обладнує місця зберігання зброї технічними засобами сигналізації або централізованої охорони.

Догляд за вогнепальною зброєю і боєприпасами здійснюється згідно з порядком експлуатації такої зброї, боєприпасів.

Чищення вогнепальної зброї цивільними особами здійснюється за умови її розряджання в місці для її зберігання або в інших призначених для цього місцях та за відсутні інших осіб.

Перевезення цивільними особами вогнепальної зброї і боєприпасів до місць проведення заходів з відсічі та стримування збройної агресії, місць удосконалення навичок поводження із зброєю, до органів (підрозділів) поліції здійснюється в спеціальному спорядженні без боєприпасів у патроннику, барабані та невідокремлюваному магазині або з від'єднаним відокремлюваним магазином та без боєприпасів у патроннику, барабані.

Перевезення вогнепальної зброї і боєприпасів здійснюється за наявності талона - повідомлення про декларування вогнепальної зброї і боєприпасів, форма якого наведена в додатку 4 до Порядку декларування вогнепальної зброї і боєприпасів до неї, затвердженого наказом МВС від 18 листопада 2024 року №768, відповідно до якого цивільній особі надано право на володіння вогнепальною зброєю і боєприпасами.

Під час носіння, зберігання та перевезення вогнепальної зброї і боєприпасів цивільним особам забороняється:

1) носити в місцях, де не здійснюються заходи з відсічі та стримування збройної агресії РФ або інших держав, за участю цивільної особи, яка задекларувала таку зброю, у тому числі при відвідуванні (перебуванні) санаторіїв, будинків відпочинку, театрів, клубів та інших громадських місць;

2) носити (перевозити) їх не в спеціальному спорядженні або демонструвати їх у такому вигляді іншим особам у всіх випадках, не пов'язаних із стрільбою;

3) виймати вогнепальну зброю і боєприпаси із спеціального спорядження без потреби;

4) знімати запобіжник із положення «запобігання» та досилати патрон у патронник у всіх випадках, не пов'язаних із стрільбою;

5) закривати або затикати сторонніми предметами канал ствола, що при пострілі може призвести до його роздуття чи розриву;

6) безпідставно спрямовувати ствол вогнепальної зброї в бік людей, тварин, транспорту, будинків, інших будівель та споруд;

7) передавати вогнепальну зброю і боєприпаси іншим особам, крім передачі органам (підрозділам) поліції;

8) проводити чищення вогнепальної зброї не за місцем її зберігання або в інших призначених для цього місцях та в присутності інших осіб;

9) уносити конструктивні зміни до вогнепальної зброї і боєприпасів;

10) видаляти чи незаконно змінювати маркування вогнепальної зброї і боєприпасів;

11) допускати пошкодження або забруднення боєприпасів, а також змащувати їх;

12) використовувати боєприпаси калібру, відмінного від отриманої або знайденої та задекларованої вогнепальної зброї.

Національна поліція України у межах повноважень, визначених пунктом 21 ч. 1 статті 23 Закону «Про Національну поліцію», перевіряє дотримання цивільною особою вимог цих Правил.

Цивільній особі забороняється перешкоджати посадовій особі органів (підрозділам) поліції перевіряти дотримання нею вимог цих Правил.

Автор: Наталя Мамченко

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