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Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим должен стать столицей ЕС

15:48, 19 января 2025
Я хочу обратиться с этим требованием в Европарламент, - заявила Джорджа Мелони.
Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим должен стать столицей ЕС
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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила вариант, чтобы ЕС перенёс свою столицу из Брюсселя в Рим. Она подчеркнула, что этот  город - не просто место, где расположены государственные или надгосударственные офисы, а место со своим лицом и тысячелетней историей.

"Столица Италии - Рим! Рим! Рим! И я скажу вам больше! Рим должен быть столицей ЕС. Я хочу обратиться с этим требованием в Европарламент", - заявила Мелони с трибуны.

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Италия

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