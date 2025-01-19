Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что Рим должен стать столицей ЕС

Я хочу обратиться с этим требованием в Европарламент, - заявила Джорджа Мелони.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила вариант, чтобы ЕС перенёс свою столицу из Брюсселя в Рим. Она подчеркнула, что этот город - не просто место, где расположены государственные или надгосударственные офисы, а место со своим лицом и тысячелетней историей.

"Столица Италии - Рим! Рим! Рим! И я скажу вам больше! Рим должен быть столицей ЕС. Я хочу обратиться с этим требованием в Европарламент", - заявила Мелони с трибуны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.