Родственникам пропавших без вести упростят коммуникацию с органами досудебного расследования

Место проведения досудебного расследования по делам о пропавших без вести будет определять прокурор.

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Министерство внутренних дел и Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, вместе с народными депутатами завершили разработку законопроекта, чтобы коммуникация с органами досудебного расследования по делам о пропавших без вести стала проще.

По словам заместителя главы МВД Богдана Драпятого, сейчас, в частности, существует норма, что досудебное расследование по таким делам осуществляется следователем по месту совершения уголовного преступления. Однако большинство случаев исчезновения лиц без вести приходится на регионы, где ведутся активные боевые действия.

Таким образом, предложенный законопроект предусматривает, что место проведения досудебного расследования в таких случаях будет определять прокурор, по месту жительства или пребывания заявителя. Порядок определения территориальности будет действовать в течение военного положения и три года после его завершения.

Например, объясняют в МВД, если человек пропал без вести в Донецкой области, а его родные находятся в Закарпатской, они смогут подать заявление в местную полицию по решению прокурора.

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