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Правительство планирует привязать льготы на коммуналку к оплате услуг

23:30, 19 января 2025
Предлагается внести изменения в законы Украины, которыми предусмотрено предоставление гражданам льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Правительство планирует привязать льготы на коммуналку к оплате услуг
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Кабинет Министров утвердил проект закона, обязывающий льготные категории граждан ежемесячно направлять средства выплаченной льготы на оплату потребленных жилищно-коммунальных услуг.

В частности, как сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, одобрен законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг».

Документ предлагает внести изменения в законы Украины, которыми предусмотрено предоставление гражданам льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, в частности, определить, что льготные категории граждан обязаны ежемесячно направлять средства выплаченной льготы на оплату потребленных ЖКУ, а условия предоставления льгот в случае отсутствия оплаты потребленных жилищно-коммунальных услуг средствами льгот определяются в порядке, установленном КМУ.

Напомним, что потребители, использующие электроотопительные установки, теперь будут платить полный тариф только за те объемы электричества, которые превышают лимит в 2 тысячи кВт/ч. За остальную потребленную электроэнергию будут платить по тарифу 2,64 грн. Как отметил Премьер-министр Денис Шмыгаль, соответствующее решение приняло Правительство.

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законопроект Кабинет Министров Украины льготы ЖКП

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