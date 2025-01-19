Кабмин расширил действие льготного тарифа – потребители будут платить за электричество меньше

Правительство провело дифференциацию льготного тарифа на электроэнергию.

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Потребители, использующие электроотопительные установки, теперь будут платить полный тариф только за те объемы электричества, которые превышают лимит в 2 тысячи кВт/ч. За остальную потребленную электроэнергию будут платить по тарифу 2,64 грн. Как отметил Премьер-министр Денис Шмыгаль, соответствующее решение приняло Правительство.

По его словам, на время отопительного сезона действует тариф на электроэнергию для населения на уровне 4,32 грн за кВт/ч. Также предусмотрен льготный тариф – 2,64 грн – людям, использующим электроотопительные установки.

«До сегодняшнего дня он касался тех, кто потребляет до 2 тыс. кВт/ч электроэнергии в месяц. Однако есть много людей, которые потребляют больше этого лимита и вынуждены были платить по полному тарифу», — отметил Премьер.

Поэтому Правительство приняло постановление о дифференциации льготного тарифа за счет механизма ПСО.

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