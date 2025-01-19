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Кабмін розширив дію пільгового тарифу – споживачі платитимуть за електрику менше

09:18, 19 січня 2025
Уряд провів диференціацію пільгового тарифу на електроенергію.
Кабмін розширив дію пільгового тарифу – споживачі платитимуть за електрику менше
Джерело фото: Depositphotos
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Споживачі, які використовують електроопалювальні установки, відтепер платитимуть повний тариф лише за ті обсяги електрики, які перевищують ліміт в 2 тисячі кВт/год. За решту спожитої електроенергії сплачуватимуть за тарифом 2,64 грн. Як зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, відповідне рішення ухвалив Уряд.

За його словами, на час опалювального сезону діє тариф на електроенергію для населення на рівні 4,32 грн за кВт/год. Також передбачено пільговий тариф — 2,64 грн — людям, які використовують електроопалювальні установки.

«До сьогодні він стосувався тих, хто споживає до 2 тис. кВт/год електроенергії на місяць. Проте є багато людей, які споживають більше цього ліміту й були змушені платити за повним тарифом», — зазначив Прем’єр.

Тому Уряд ухвалив постанову про диференціацію пільгового тарифу за рахунок механізму ПСО.

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уряд Денис Шмигаль електроенергія опалення

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