В Україні нарахували 12,5 млн економічно неактивних громадян

Зокрема, це люди, які не можуть знайти підходящу роботу за своєю професією, або через брак необхідних навичок чи освіти.

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За даними Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи, нині в Україні є 12,5 млн економічно неактивних громадян. Цих громадян Міністерство економіки України хоче залучити на ринок праці, надавши їм можливість опанувати нову актуальну професію, перекваліфікуватись чи підвищити професійний рівень. Про це зазначила заступниця Міністра економіки України Тетяна Бережна.

За її словами, результати дослідження показали, що сьогодні 13,3 мільйона українців працюють, ще близько мільйона активно шукають роботу і готові розпочати працювати найближчим часом. Водночас 12,5 мільйонів українців є економічно неактивними. Зокрема, це люди, які не можуть знайти підходящу роботу за своєю професією, або через брак необхідних навичок чи освіти.

«В цій групі також студенти, люди, що ведуть домашнє господарство, пенсіонери, які вийшли на пенсію за віком, але могли б ще працювати, жінки, що перебувають у декретній відпустці, люди з інвалідністю. Це саме ті люди, яких можна залучити на ринок праці, надавши їм можливість опанувати нову актуальну на сьогодні професію, перекваліфікуватись, підвищити професійний рівень», — зазначила Тетяна Бережна.

За її словами, українці можуть зробити це завдяки навчальним програмам, запровадженим Урядом, зокрема, в центрах профтехосвіти Держслужби зайнятості.

Як вказує посадовиця, щороку центри здатні підготувати близько двохсот тисяч фахівців, яких потребує бізнес.

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