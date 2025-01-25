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Денис Шмигаль доручив міністерствам розробити комплексну стратегію підтримки батьківства

15:03, 25 січня 2025
В Уряді хочуть створити всі необхідні умови для батьків, щоб вони могли вільно не тільки доглядати за дитиною, а й працювати.
Денис Шмигаль доручив міністерствам розробити комплексну стратегію підтримки батьківства
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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив профільним міністерствам розробити комплексну стратегію підтримки батьківства, аби батьки могли не лише доглядати за дитиною, а й працювати.

«Підтримка українських сімей є центральною складовою соціальної політики уряду. Ми започатковуємо нові програми та розширюємо вже наявні, щоб охопити допомогою якомога більше українців», - наголосив Прем’єр.

За його словами, на нараді з Мінсоцполітики, МОН, МОЗ та Мінфіном було піднято питання заходів з комплексної підтримки сімей з дітьми. Зокрема, йшлося про ініціативи на всіх етапах батьківства — від вагітності до навчання дитини в школі.

Також заслухали інформацію від Мінцсоцполітики щодо відповідних програм підтримки.

«Наша мета – створити всі необхідні умови для батьків, щоб вони могли вільно не тільки доглядати за дитиною, а й працювати. За підсумками наради дав завдання міністерствам розробити комплексну стратегію підтримки батьківства», - написав він.

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діти Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль

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