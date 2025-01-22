Одинока мати хоче отримати додаткову відпустку — які документи потрібно подати

Якими документами одинока мати може підтвердити свій статус для отримання додаткової відпустки.

Південно-Східне міжрегіональне управління Держпраці розповіло, якими документами одинока мати може підтвердити свій статус для отримання додаткової відпустки.

Стаття 10 Закону України «Про відпустки» надає одинокій матері право на щорічну додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів.

Посадовці управління інспекційної діяльності у Запорізькій області звернули увагу на те, що в законодавстві про працю відсутнє визначення поняття «одинока мати». Нею, відповідно до постанови Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992 року № 9, вважаються:

жінка, яка не перебуває в шлюбі, і в свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини, або запис про батька зроблений у встановленому порядку за вказівкою матері;

вдова;

інша жінка, яка виховує й утримує дитину сама.

До останньої категорії, згідно з роз’ясненням Мінекономіки, належать:

розлучена жінка;

жінка, яка виховує дитину без батька, зокрема, жінка, яка народила дитину, не перебуваючи в шлюбі, й при цьому батько визнав дитину;

жінка, яка вийшла заміж, але її дитина новим чоловіком не всиновлена, оскільки батько в дитини є.

Чинне законодавство не визначає конкретного переліку документів, які має пред’явити одинока мати для підтвердження свого статусу та отримання додаткової соціальної відпустки. Тож роботодавцю пред’являють будь-який офіційно складений, оформлений і засвідчений в установленому порядку документ, що підтверджує відсутність участі батька у вихованні дитини. Роботодавець, врахувавши надані документи, ухвалює рішення про надання додаткової соціальної відпустки.

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