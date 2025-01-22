Одинока мати хоче отримати додаткову відпустку — які документи потрібно подати

Південно-Східне міжрегіональне управління Держпраці розповіло, якими документами одинока мати може підтвердити свій статус для отримання додаткової відпустки.
Стаття 10 Закону України «Про відпустки» надає одинокій матері право на щорічну додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів.
Посадовці управління інспекційної діяльності у Запорізькій області звернули увагу на те, що в законодавстві про працю відсутнє визначення поняття «одинока мати». Нею, відповідно до постанови Пленуму Верховного Суду України від 6 листопада 1992 року № 9, вважаються:
До останньої категорії, згідно з роз’ясненням Мінекономіки, належать:
Чинне законодавство не визначає конкретного переліку документів, які має пред’явити одинока мати для підтвердження свого статусу та отримання додаткової соціальної відпустки. Тож роботодавцю пред’являють будь-який офіційно складений, оформлений і засвідчений в установленому порядку документ, що підтверджує відсутність участі батька у вихованні дитини. Роботодавець, врахувавши надані документи, ухвалює рішення про надання додаткової соціальної відпустки.
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