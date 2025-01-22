Одинокая мать хочет получить дополнительный отпуск — какие документы нужно подать

Юго-Восточное межрегиональное управление Гоструда рассказало, какими документами мать-одиночка может подтвердить свой статус для получения дополнительного отпуска.
Статья 10 Закона Украины «Об отпусках» предоставляет одинокой матери право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 календарных дней.
Чиновники управления инспекционной деятельности в Запорожской области обратили внимание на то, что в законодательстве о труде отсутствует определение понятия «одинокая мать». Ею, согласно постановлению Пленума Верховного Суда Украины от 6 ноября 1992 года № 9, считаются:
К последней категории, согласно разъяснению Минэкономики, относятся:
Действующее законодательство не определяет конкретный перечень документов, которые должна предъявить одинокая мать для подтверждения своего статуса и получения дополнительного социального отпуска. Так что работодателю предъявляют любой официально составленный, оформленный и удостоверенный в установленном порядке документ, подтверждающий отсутствие участия отца в воспитании ребенка. Работодатель, учитывая предоставленные документы, принимает решение о предоставлении дополнительного социального отпуска.
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