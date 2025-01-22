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Одинокая мать хочет получить дополнительный отпуск — какие документы нужно подать

09:24, 22 января 2025
Какими документами мать-одиночка может подтвердить свой статус для получения дополнительного отпуска.
Одинокая мать хочет получить дополнительный отпуск — какие документы нужно подать
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Юго-Восточное межрегиональное управление Гоструда рассказало, какими документами мать-одиночка может подтвердить свой статус для получения дополнительного отпуска.

Статья 10 Закона Украины «Об отпусках» предоставляет одинокой матери право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 календарных дней.

Чиновники управления инспекционной деятельности в Запорожской области обратили внимание на то, что в законодательстве о труде отсутствует определение понятия «одинокая мать». Ею, согласно постановлению Пленума Верховного Суда Украины от 6 ноября 1992 года № 9, считаются:

  • женщина, не состоящая в браке, и в свидетельстве о рождении ребенка которой отсутствует запись об отце ребенка, или запись об отце сделана в установленном порядке по указанию матери;
  • вдова;
  • другая женщина, воспитывающая и удерживающая ребенка сама.

К последней категории, согласно разъяснению Минэкономики, относятся:

  • разведенная женщина;
  • женщина, воспитывающая ребенка без отца, в частности, женщина, родившая ребенка, не состоящая в браке, и при этом отец признал ребенка;
  • женщина, которая вышла замуж, но ее ребенок новым мужчиной не усыновлен, поскольку отец у ребенка есть.

Действующее законодательство не определяет конкретный перечень документов, которые должна предъявить одинокая мать для подтверждения своего статуса и получения дополнительного социального отпуска. Так что работодателю предъявляют любой официально составленный, оформленный и удостоверенный в установленном порядке документ, подтверждающий отсутствие участия отца в воспитании ребенка. Работодатель, учитывая предоставленные документы, принимает решение о предоставлении дополнительного социального отпуска.

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Гоструда отпуск

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