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Врач обязан компенсировать медицинскому заведению расходы, понесенные на лечение пострадавшего из-за его халатности, — Верховный Суд

14:33, 21 января 2025
Верховный Суд рассмотрел дело, где врача акушера-гинеколога осудили за ненадлежащее оказание медицинской помощи, что привело к смерти новорожденного, а прокурор подал гражданский иск к врачу о возмещении ущерба, причиненного в результате уголовного преступления.
Врач обязан компенсировать медицинскому заведению расходы, понесенные на лечение пострадавшего из-за его халатности, — Верховный Суд
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Врач заведения здравоохранения, который, ненадлежаще выполняя профессиональные обязанности, совершил уголовное правонарушение, предусмотренное ст. 140 УК Украины, обязан возместить этой больнице расходы, понесенные ею для лечения потерпевшего от этого преступления. К такому выводу пришел Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда.

В этом уголовном производстве врач акушера-гинеколога осужден по ч. 2 ст. 140 УК Украины, поскольку неправильное оказание ею медицинской помощи роженице привело к асфиксии и последующей смерти новорожденного. Прокурор в интересах государства в лице областного совета, который является распорядителем денежных средств детской больницы, где работала врач акушер-гинеколог, обратился к последней с гражданским иском о возмещении ущерба, причиненного уголовным правонарушением, связанным с лечением новорожденного, так как это лечение является следствием ненадлежащего исполнения своих обязанностей именно врачом. Суды предыдущих инстанций отказали в удовлетворении гражданского иска прокурора.

Верховный Суд, отменяя определение апелляционного суда в части решения гражданского иска и назначая новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции, указал, что в гражданском иске прокурор ссылался на положения ст. 1206 ГК Украины, согласно которому лицо, совершившее уголовное правонарушение, обязано возместить расходы заведения здравоохранения на лечение потерпевшего от этого уголовного правонарушения.

То есть ставился вопрос не о возмещении врачом материального ущерба, который понесли потерпевшие, вследствие ненадлежащего исполнения им своих служебных обязанностей, регулируемого ст. 1172 ГК Украины, а о возмещении вреда, который заключается в расходах на лечение (ст. 1206 этогоКодекса).

Следовательно, возмещение расходов заведения здравоохранения на лечение потерпевшего от уголовного правонарушения происходит не с юридического лица, с которым виновное в преступлении лицо находится в трудовых отношениях, а исключительно с самого лица, совершившего уголовное правонарушение.

Ознакомиться с постановлением КУС ВС от 18 декабря 2024 года по делу № 712/5139/20 (производство № 51-4203км24) можно по ссылке.

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