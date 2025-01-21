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Три тысячи фортификационных сооружений передадут Минобороны

16:39, 21 января 2025
Денис Шмыгаль сообщил о передаче оборонительных сооружений Минобороны и усовершенствовании учета.
Три тысячи фортификационных сооружений передадут Минобороны
Фото: 5.ua
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Фортификационные сооружения, построенные в прошлом году за государственный счет, будут переданы Министерству обороны Украины в течение месяца, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, Кабинет Министров принял соответствующее постановление, которое предусматривает передачу этих объектов в сферу управления Минобороны и закрепление их за балансодержателями.

«Модернизируем механизм приема, учета и обслуживания фортификаций на прифронтовых территориях. В прошлом году было оборудовано 3 тысячи оборонительных пунктов как на угрожающих направлениях, так и в местах, где сейчас не ведутся активные боевые действия. Для этого государство выделило 46,2 млрд грн, которые направило ОВА и Агентству восстановления», - рассказал премьер.

В прошлом году на прифронтовых территориях было оборудовано 3 тысячи оборонительных пунктов в местах, где ведутся боевые действия, а также на тех направлениях, где ситуация более стабильная. Для этих целей государство выделило 46,2 млрд грн, которые были направлены через областные военные администрации и Агентство восстановления.

Также были внесены изменения в Положение о порядке передачи объектов государственной собственности, чтобы не распространять эти нормы на военные инженерно-технические и фортификационные сооружения. По словам представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука, усовершенствован механизм приемки, учета и обслуживания таких сооружений, а также уточнен порядок их передачи во временное пользование подразделениям сил обороны.

«Изложен в новой редакции Порядок передачи, принятия, содержания, обслуживания и ведения оперативного учета военных инженерно-технических и фортификационных сооружений, которым усовершенствован механизм приема, учета и обслуживания балансодержателями военных инженерно-технических и фортификационных сооружений, строительство которых осуществлялось государственными заказчиками и их передачи, в случае необходимости, во временное пользование подразделениям сил обороны», - отметил Мельниченко.

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Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль Минобороны

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