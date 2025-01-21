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Брать на работу федеральных чиновников в США будут на основе квалификации, а не разнообразия – Трамп подписал указ

12:58, 21 января 2025
При найме на работу госслужащих федерального правительства будет учитываться квалификация, а не раса, пол или религия – Дональд Трамп подписал указ.
Брать на работу федеральных чиновников в США будут на основе квалификации, а не разнообразия – Трамп подписал указ
Источник фото: Getty Images
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Президент США Дональд Трамп подписал указ о реформировании федерального процесса найма и возобновления заслуг на государственной службе.

Как отмечено в указе, американские граждане заслуживают эффективной федеральной рабочей силы, которая привлекает государственных служащих наивысшей квалификации, отданных достижению свободы, процветания и демократического правления.

Нынешняя федеральная практика приема на работу является сломанной, замкнутой и устаревшей. Они больше не сосредотачиваются на заслугах, практических навыках и преданности Конституции.

«Федеральный наем не должен основываться на недопустимых факторах, таких как приверженность лица незаконной расовой дискриминации под видом «справедливости» или преданность изобретенной концепции «гендерной идентичности» над полом. Включение таких факторов в процесс найма подрывает волю народа, ставит под угрозу важнейшие функции правительства и рискует потерять лучших кандидатов», - подчеркивается в указе Президента США.

Следовательно, согласно документу, в течение 120 дней после принятия этого указа помощник президента по вопросам внутренней политики, по согласованию с директором Управления и бюджета, директором Управления персоналом и администратором Департамента правительственной эффективности (DOGE), должен разработать и отправить руководителям агентств федеральный план найма, который привлекает к федеральной рабочей силе только высококвалифицированных американцев, преданных делу развития американских эталонов, ценностей и интересов.

В частности, федеральный план найма чиновников предусматривает предотвращение найма лиц на основе их расы, пола или религии, а также предотвращение найма лиц, не желающих защищать Конституцию или добросовестно служить исполнительной власти.

Также планируется интегрировать современные технологии для поддержки процесса найма и отбора, включая использование аналитики данных для выявления тенденций, пробелов и возможностей во время найма, а также использовать цифровые платформы для улучшения привлечения кандидатов.

Этот федеральный план найма включает специальные планы агентств по улучшению распределения должностей старшего исполнительного персонала в правительственных учреждениях, Агентстве по охране окружающей среды, Административно-бюджетном управлении, Администрации малого бизнеса, Администрации социального обеспечения, Национальном научном фонде, Управлении персоналом и Администрации общего обслуживания, чтобы лучше всего способствовать демократическому руководству, как того требует закон, в каждом агентстве.

Федеральный план найма должен предусматривать конкретные лучшие практики для управления кадрами в каждом агентстве, которые должен применять каждый руководитель агентства, с советами и рекомендациями DOGE, если это необходимо.

Напомним, что другим указом Дональд Трамп также переименовал Цифровую службу США в Службу DOGE США, и она будет работать при исполнительном офисе Президента США, а также будут созданы команды DOGE в отдельных агентствах США.

Напомним, как ранее отмечал кандидат на главу DOGE Илон Маск, большинство государственных решений по правоприменению и дискреционным расходам принимаются не демократически избранным президентом и даже не его политическими назначенцами, а миллионами государственных служащих в государственных учреждениях, которые считают себя защищенными от увольнения благодаря гарантиям государственной службы.

Этот подход будет пересмотрен.

Кроме того, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Дональд Трамп также подписал указ, согласно которому все руководители департаментов и агентств США, отвечающие за программы иностранной помощи, должны немедленно приостановить новые обязательства и выплаты средств иностранным странам и неправительственным организациям-исполнителям, международным организациям и подрядчикам для пересмотра таких программ на эффективность и соответствие внешней политике США. Приостановка выплат состоится на 90 дней, пока не будет проведен аудит. Напомним, что за вопросы выплат организациям в иностранных странах отвечает, в частности, Агентство США по международному развитию (USAID).

Автор: Наталя Мамченко

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США Дональд Трамп

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