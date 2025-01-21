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Брати на роботу федеральних чиновників у США будуть на основі кваліфікації, а не різноманітності – Трамп підписав указ

12:58, 21 січня 2025
При найманні на роботу держслужбовців федерального уряду буде враховуватися кваліфікація, а не раса, стать чи релігія – Дональд Трамп підписав указ.
Брати на роботу федеральних чиновників у США будуть на основі кваліфікації, а не різноманітності – Трамп підписав указ
Джерело фото: Getty Images
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Президент США Дональд Трамп підписав указ про реформування федерального процесу наймання та відновлення заслуг на державній службі.

Як зазначено в указі, американські громадяни заслуговують на ефективну федеральну робочу силу, яка залучає державних службовців найвищої кваліфікації, відданих досягненню свободи, процвітання та демократичного правління.

Нинішня федеральна практика прийому на роботу є зламаною, замкнутою та застарілою. Вони більше не зосереджуються на заслугах, практичних навичках і відданості Конституції.

«Федеральне наймання не повинно ґрунтуватися на неприпустимих факторах, таких як прихильність особи до незаконної расової дискримінації під виглядом «справедливості» або відданість винайденій концепції «гендерної ідентичності» над статтю. Включення таких факторів у процес найму підриває волю народу, ставить під загрозу найважливіші функції уряду та ризикує втратити найкращих кандидатів» - підкреслено в указі Президента США.

Отже, відповідно до документа, протягом 120 днів після прийняття цього указу помічник президента з питань внутрішньої політики, за погодженням з директором Управління та бюджету, директором Управління персоналом та адміністратором Департаменту урядової ефективності (DOGE), має розробити та надіслати керівникам агентств федеральний план найму, який залучає до федеральної робочої сили лише висококваліфікованих американців, які віддані справі розвитку американських ідеалів, цінностей та інтересів.

Зокрема федеральний план найму чиновників передбачає запобігання найму осіб на основі їх раси, статі чи релігії, а також запобігання найму осіб, які не бажають захищати Конституцію чи сумлінно служити виконавчій владі.

Також планується інтегрувати сучасні технології для підтримки процесу найму та відбору, включно з використанням аналітики даних для виявлення тенденцій, прогалин і можливостей під час найму, а також використовувати цифрові платформи для покращення залучення кандидатів.

Цей федеральний план найму включає спеціальні плани агентств щодо покращення розподілу посад старшого виконавчого персоналу в урядових установах, Агентстві з охорони навколишнього середовища, Адміністративно-бюджетному управлінні, Адміністрації малого бізнесу, Адміністрації соціального забезпечення, Національному науковому фонді, Управлінні персоналом та Адміністрації загального обслуговування, щоб найкраще сприяти демократичному керівництву, як того вимагає закон, у кожному агентстві.

Федеральний план найму повинен передбачати конкретні найкращі практики для функції управління кадрами в кожному агентстві, які повинен застосовувати кожен керівник агентства, з порадами та рекомендаціями DOGE, якщо це необхідно.

Нагадаємо, що іншим указом Дональд Трамп також перейменував Цифрову службу США на Службу DOGE США, і вона буде працювати при виконавчому офісі Президента США, а також буде створено команди DOGE в окремих агентствах США.

Нагадаємо, як раніше зазначав кандидат на голову DOGE Ілон Маск, більшість державних рішень щодо правозастосування та дискреційних витрат ухвалюються не демократично обраним президентом і навіть не його політичними призначенцями, а мільйонами державних службовців у державних установах, які вважають себе захищеними від звільнення завдяки гарантіям державної служби.

Цей підхід буде переглянутий.

Крім того, як раніше писала «Судово-юридична газета», Дональд Трамп також підписав указ, за яким усі керівники департаментів і агенцій США, які відповідають за програми іноземної допомоги, повинні негайно призупинити нові зобов’язання та виплати коштів іноземним країнам і неурядовим організаціям-виконавцям, міжнародним організаціям і підрядникам до перегляду таких програм на ефективність і відповідність зовнішній політиці США. Призупинення виплат відбудеться на 90 днів, доки не буде проведено аудит. Нагадаємо, що за питання виплат організаціям в іноземних країнах відповідає зокрема Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Автор: Наталя Мамченко

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США Дональд Трамп

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