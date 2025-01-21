Дональд Трамп видав указ про призупинення виплат коштів неурядовим організаціям-виконавцям грантових проектів в іноземних країнах

Нагадаємо, що за питання виплат організаціям в іноземних країнах відповідає зокрема Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Усі керівники департаментів і агенцій США, які відповідають за програми допомоги іноземним країнам, повинні негайно призупинити нові зобов’язання та виплати коштів іноземним країнам і неурядовим організаціям-виконавцям, міжнародним організаціям і підрядникам до перегляду таких програм на ефективність і відповідність зовнішній політиці США. Відповідний указ 20 січня підписав Президент США Дональд Трамп.

Призупинення виплат відбудеться на 90 днів, доки не буде проведено аудит.

Як зазначається в розділі «мета» указу Дональда Трампа, «індустрія зовнішньої допомоги США і бюрократія не відповідають американським інтересам і у багатьох випадках суперечать американським цінностям. Вони служать для дестабілізації світопорядку, просуваючи в інших країнах ідеї, які є прямою протилежністю до гармонійних і стабільних відносин усередині країни та між ними».

«Політика США полягає в тому, що жодна подальша зовнішня допомога США не повинна надаватися у спосіб, який не повністю узгоджується із зовнішньою політикою Президента США» - підкреслено в указі.

Отже, відповідно до документу, 90-денна пауза в міжнародній допомозі США спрямована на оцінку програмної ефективності та узгодженості із зовнішньою політикою США.

«Усі керівники департаментів і агенцій, які відповідають за програми допомоги для іноземного розвитку США, повинні негайно призупинити нові зобов’язання та виплати коштів допомоги розвитку іноземним країнам і неурядовим організаціям-виконавцям, міжнародним організаціям і підрядникам до перегляду таких програм на ефективність і послідовність програм у відповідності із зовнішньою політикою Сполучених Штатів, який має бути проведений протягом 90 днів після цього указу. Адміністративно-бюджетне управління (АБУ) забезпечує дотримання цієї паузи через свій орган розподілу» - вказано у документі.

Нагадаємо, що за питання надання допомоги іноземним країнам відповідає зокрема Агентство США з міжнародного розвитку (United States Agency for International Development, USAID) - вищий федеральний орган державного управління США в галузі надання допомоги за кордоном. Адміністратор Агентства та його заступник призначаються Президентом США за згодою Сенату та діють у координації з Державним секретарем США.

Надалі огляд кожної програми допомоги іноземним державам замовляють керівники відповідальних департаментів і агенцій відповідно до вказівок, наданих Державним секретарем за погодженням з Директором АБУ.

Керівники відповідальних департаментів і агенцій за погодженням з директором АБУ ухвалять рішення протягом 90 днів після цього наказу щодо продовження, зміни чи припинення кожної програми іноземної допомоги на основі рекомендацій перегляду за згодою Держсекретаря США. Нагадаємо, наразі Держсекретарем призначено Марко Рубіо.

Нові зобов’язання та виплати іноземних фондів допомоги розвитку можуть бути відновлені для програми до закінчення 90-денного періоду, якщо буде проведено перегляд і Державний секретар США або його уповноважена особа за погодженням з Директором АБУ вирішить продовжити програму в такому ж або зміненому вигляді. Крім того, будь-які інші нові програми іноземної допомоги та зобов’язання повинні бути затверджені Державним секретарем США або уповноваженою ним особою за погодженням з директором АБУ.

При цьому Державний секретар США може скасувати паузу для конкретних програм.

Ніщо в цьому указі не повинно тлумачитися як таке, що погіршує або іншим чином впливає на: повноваження, надані законом виконавчому департаменту чи агентству чи їх керівнику; або функції директора Управління та бюджету щодо бюджетних, адміністративних або законодавчих пропозицій.

Це розпорядження має виконуватися відповідно до чинного законодавства та за наявності асигнувань.

Автор: Наталя Мамченко

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