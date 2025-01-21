Сенат одноголосно затвердив Марко Рубіо новим держсекретарем США

Сенат Сполучених Штатів Америки схвалив кандидатуру Марко Рубіо на посаду державного секретаря США.

Сенат одноголосно проголосував за затвердження кандидатури Марка Рубіо, якого президент США Дональд Трамп номінував на посаду державного секретаря у своєму уряді. Про це пише Associated Press.

За призначення Рубіо проголосували 99 членів Сенату — проти нього не висловився ніхто.

Рубіо став першим з кандидатів у члени кабінету Трампа, якого затвердив Сенат. Це сталося всього через кілька годин після того, як президент був приведений до присяги на другий термін в Білому домі.

Рубіо замінить на цій посаді Ентоні Блінкена.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», після складення присяги 47-м президентом США Дональд Трамп анонсував серію президентських указів, які, за його словами, є «революцією здорового глузду».

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