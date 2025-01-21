Сенат одноголосно затвердив Марко Рубіо новим держсекретарем США

Сенат одноголосно проголосував за затвердження кандидатури Марка Рубіо, якого президент США Дональд Трамп номінував на посаду державного секретаря у своєму уряді. Про це пише Associated Press.
За призначення Рубіо проголосували 99 членів Сенату — проти нього не висловився ніхто.
Рубіо став першим з кандидатів у члени кабінету Трампа, якого затвердив Сенат. Це сталося всього через кілька годин після того, як президент був приведений до присяги на другий термін в Білому домі.
Рубіо замінить на цій посаді Ентоні Блінкена.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», після складення присяги 47-м президентом США Дональд Трамп анонсував серію президентських указів, які, за його словами, є «революцією здорового глузду».
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