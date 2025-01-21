Трамп планує усунути всі існуючі обмеження та перешкоди для майбутніх поставок зброї до Ізраїлю

Очікується, що Дональд Трамп скасує обмеження на постачання 2000-фунтових бомб до Ізраїлю.

Президент США Дональд Трамп збираэться зняти всі обмеження та затримки, накладені на подальші постачання зброї до Ізраїлю, у рамках посилення підтримки стратегічного союзника в регіоні. Очікується, що рішення буде спрямоване на посилення військової могутності Ізраїлю.

Зокрема Трамп може у перші дні свого перебування на посаді зняти обмеження на постачання Ізраїлю 2000-фунтових авіабомб, повідомляє ізраїльське видання Walla News.

Раніше поставки цього типу боєприпасів були заморожені адміністрацією Джо Байдена.

Крім того, очікується, що новий президент США зніме санкції, введені адміністрацією Байдена проти ізраїльських поселенців, звинувачених у насильстві проти палестинців на Західному березі Йордану.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», після складення присяги 47-м президентом США Дональд Трамп анонсував серію президентських указів, які, за його словами, є «революцією здорового глузду».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.