Дональд Трамп після складення присяги президента США перелічив свої найближчі кроки, назвавши їх революцією здорового глузду

Золотий вік Америки починається сьогодні – Дональд Трамп виступив з інавгураційною промовою, в якій вказав на найближчі кроки і укази.

Після складення присяги Президента США Дональд Трамп виступив з інавгураційною промовою. У ній він перелічив основні подальші кроки, які зробить найближчим часом.

«Золотий вік Америки починається сьогодні, з цього дня і надалі, наша країна буде процвітати, її будуть поважати в усьому світі. І ми не дозволимо, щоб хтось скористався нами. Я буду завжди ставити Америку на перше місце» - підкреслив він.

«Наш суверенітет, вагу правосуддя буде відновлено, вказівки інших міністерств будуть закінчені.

Америка скоро буде більшою, сильнішою і набагато більш винятковою, ніж раніше. Я знаю, що ми починаємо еру національного успіху» - зазначив він.

Дональд Трамп відзначив необхідність захистити кордони та народ Америки.

«В цей момент американський занепад зупиняється. Повертається віра у свободу.

Ми поновимо компетентність та вірність.

Є ті, хто хотів зашкодити і забрати мою свободу і життя, але я і тоді, і зараз вірю, що моє життя було врятоване з причини – щоб повернути велич Америці.

Тому ми будемо зустрічати кожну кризу з гідністю, щоб повернути добробут та мир усім громадянам» - підкреслив він.

Він подякував виборцям різних національностей та кольору шкіри. «Я почув ваші голоси» - зазначив він і додав, що буде разом з громадянами США працювати над тим, щоб виконати мрію Мартіна Лютера Кінга.

«Сьогодні я підпишу серію історичних президентських указів, які є революцію здорового глузду» - зазначив він.

Перший встановить режим надзвичайної ситуації на південному кордоні США.

Всі нелегальні перетини кордону будуть зупинені. Почнеться процес повернення мільйонів злочинців до тих країн, з яких вони прибули. Буде відновлена політика «залишайтеся в Мексиці».

Наркокартелі будуть визнані міжнародними терористичними організаціями.

Буде використано закон 1770 року, щоб міжнародні банди і злочинці не діяли у США і не приносили злочини до міст.

«Головне це захист нашої країни від загрози. Саме це ми зробимо на рівні, який ще не бачили» - зазначив Дональд Трамп.

Друге завдання – мобілізувати ресурси, щоб подолати рекордну інфляцію, знизити ціни і витрати. Криза спричинена надлишковими витратами. Тому Трамп оголосить надзвичайну ситуацію в енергетиці. Це буде програма посиленого буріння.

«Америка знову буде країною, яка виробляє. У нас є найбільші запаси нафту і газу, і ми їх використаємо. Ми знизимо ціни, заповнимо наші стратегічні резерви. Будемо експортувати американські ресурси по всьому світу» - підкреслив він.

Також будуть кроки, аби захистити американські сім’ї і ввести тарифи для закордонних торгівців, які хочуть збагатитися за рахунок американських платників податків.

«Тому створимо зовнішній податковий комітет, який накладатиме мита на продукти, які находять з-за кордону», додав він.

Крім того, Дональд Трамп скасує цензуру у США.

«Після років різних зусиль, які обмежували свободу слову, ми заборонимо будь-яку цензуру і повернемо вільну мову, свободу слова назад до Америки» - підкреслив Президент США.

Також буде лише дві статі – жіноча і чоловіча.

Крім того, на цьому тижні відновлять військовослужбовців, яких звільнили через відсутність вакцинації від «ковіду».

Донадьд Трамп також підпише наказ, щоб різні соціальні експерименти і натиск на військових заборонявся. «Завдання наших збройних сил буд мати лише одну місію – захист нас від ворогів» - зазначив Президент.

Крім того, він відзначив, що за день до того, як він став президенто,м всі заручники на Близькому сході повернулися до своїх сімей.

У планах нового Президента США також перейменування Мексиканської затоки.

Дональд Трамп також відзначив, що Панамський канал буде повернуто США.

«Панама порушує домовленості при проходженні кораблів. Ми не давали цей канал Китаю, ми давали його Панамі, і ми хочемо його забрати назад», зазначив він.

Трамп підкреслив: «Ми повинні діяти з енергією, щоб зберегти нашу цивілізацію. Ми будемо розширювати наші території, наші міста, наші космічні кораблі будуть літати у космос.

Амбіції – це життєва сили кожної країни. Американці винахідники, підприємці, бізнесмени, досліджують нові території, люблять пригоди, це у нас в душі.

В Америці ми найкраще робимо те, що вважається неможливим» - зазначив Дональд Трамп.

Автор: Наталя Мамченко

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