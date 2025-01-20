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Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа з інавгурацією

19:53, 20 січня 2025
Президент України висловив надію на співпрацю між Україною та США.
Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа з інавгурацією
Фото: ОП
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Президент України Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа з інавгурацією, висловивши сподівання на активну співпрацю між двома країнами.

«Вітаю президента Дональда Трампа та американський народ з інавгурацією! Це день змін, а також надій на розв’язання багатьох проблем, зокрема й глобальних викликів», - написав Зеленський у соцмережі Х.

Зеленський підкреслив, що Трамп завжди був рішучим лідером, і його політика миру, спрямована на зміцнення американського лідерства, дає шанс на досягнення справедливого та надійного миру.

Глава Української держави також додав, що від теперішніх дій залежить, яким буде це століття, і закликав до спільних зусиль задля успіху демократій. Зеленський побажав Трампу успіхів у його новій ролі та з нетерпінням очікує на взаємовигідну співпрацю.

«Разом ми сильніші і можемо дати світу й нашим народам більше безпеки, стабільності та економічного зростання», - резюмував президент України.

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США президент Дональд Трамп Володимир Зеленський

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