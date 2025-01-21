У столиці Гаїті обстріляли фургон посольства США

Озброєна банда розстріляла броньований фургон посольства США.

ілюстративне фото, джерело: Anadolu Agency

У столиці Гаїті Порт-о-Пренсі учасники озброєної банди обстріляли броньований фургон, що належить американському посольству, внаслідок чого було поранено чоловіка. Про це повідомило видання Miami Herald.

Зазначається, що постраждав садівник, який працює в житловому комплексі американського посольства. Він їхав на роботу разом з колегами.

Пораненого негайно ушпиталили, його стан стабільний. Вважається, що банда, озброєна гвинтівками, здатними пробити броньований автомобіль, напала з провулку біля звивистої ґрунтової дороги між посольством та житловим комплексом. Цю ділянку не завжди видно, навіть коли вживаються заходи безпеки.

У Державному департаменті США цей інцидент поки що не коментували.

Як повідомляється, за останні три місяці озброєні групи вже вдруге атакують активи посольства США в Гаїті.

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